Médico radio-oncologista da Rádio Serra, Daniel Przybysz.Foto: Divulgação

Publicado 03/06/2024 19:05

Petrópolis - A Rádio Serra Radioterapia de Petrópolis marca presença no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco) 2024, que acontece em Chicago até o dia 4 de junho. O encontro anual reúne especialistas do mundo inteiro para o debate sobre as novas práticas clínicas voltadas para o tratamento de diferentes tipos de câncer como de pulmão, de esôfago, de pele, de colo de útero, entre outros. O evento, que conecta profissionais de oncologia com o objetivo de mudar o cenário do cuidado ao câncer, acontece no momento em que se intensifica o combate ao fumo. O Dia Mundial Sem Tabaco tem conscientização no dia 31 de maio, dia que iniciou o evento.

“Esse congresso traz muitas novidades que prometem avanços para o cuidado do câncer. Estamos aqui nos atualizando sobre diversas práticas clínicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida do paciente”, destacou o médico radio-oncologista da Rádio Serra, Daniel Przybysz ressaltando que as medidas de prevenção ao câncer são sempre enfatizadas.

De acordo com a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), em mais recente registro, o tabaco é responsável pela morte de cerca de 8 milhões de pessoas por ano. Desse total, considera-se que

mais de 7 milhões dos casos são em fumantes ativos e os cerca de1 milhão, são em não fumantes, que são as pessoas expostas ao fumo passivo. Segundo a Opas “a expectativa de vida dos fumantes é pelo menos 10 anos mais curta do que a dos não fumantes”.

Tendo em vista os altos índices de casos da doença e o agravamento nas condições de saúde das pessoas adeptas ao hábito, o médico radio-oncologista enfatiza a necessidade de se fortalecer o combate ao fumo. “O luta contra o tabaco é fator de grande relevância para evitar o câncer como o de pulmão, cabeça e pescoço, bexiga, entre outras doenças”, complementou Daniel.

A dependência ao fumo é causada pela nicotina, que é uma substância psicoativa presente em todos os produtos derivados do tabaco, como cigarro, cigarro eletrônico ou outros dispositivos como charuto, cachimbo, cigarro de palha, narguilé, entre outros. Além do câncer, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que o tabagismo contribui para o desenvolvimento de outras doenças, entre as quais a tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, imponência sexual, infertilidade, osteoporose e catarata.