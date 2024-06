No último ano, as eleitas foram Karine Mussel, como rainha, Júlia Bürger, primeira princesa e Maria Fernanda Ambrósio, como segunda princesa - Divulgação

Publicado 04/06/2024 20:05

Petrópolis - Estão abertas as inscrições para a rainha e princesas da 35ª Bauernfest 2024. O cadastro deve ser feito até o dia 12 de junho. A Bauern começa no dia 21 de junho e segue até 07 de julho nos arredores do Palácio de Cristal, no Centro da Cidade.

“Estamos preparando mais uma bela edição da Bauernfest, uma das nossas maiores festas, que além de valorizar a cultura e gastronomia dos nossos colonos, movimenta a economia e o turismo da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O edital completo do concurso está disponível no site da Prefeitura (no Diário Oficial do dia 27/05). Nele consta a ficha de inscrição, que deve ser preenchida pela candidata e entregue na sede do Instituto Municipal de Cultura (IMC) – localizada no Centro de Cultura Raul de Leoni – até às 18h do dia 12 de junho.

Para participar é preciso ter entre 18 e 35 anos, morar em Petrópolis e ser descendente de alemães e/ou fazer parte de algum dos grupos da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Petrópolis (AGFAP) há pelo menos dois anos. A rainha ganha R$4 em dinheiro. A primeira princesa R$3 mil e a segunda princesa R$2 mil.

“O concurso terá quatro fases. A primeira é a inscrição, depois temos a seleção, quando a comissão julgadora vai avaliar a documentação das inscritas. A terceira fase é a participação nas atividades durante a Bauernfest e a última fase é o dia do concurso, com desfile e perguntas às candidatas, que acontece no domingo dia 30 de junho no Palácio de Cristal”, explicou a presidente do IMC, Diana Iliescu.