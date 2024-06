Parede Solidária na Defesa Civil. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 05/06/2024 22:04

Petrópolis - Com o objetivo de incentivar a prática da solidariedade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, dará início à Campanha de Inverno “Parede Solidária”, projeto anual que visa a doação e recolhimento de roupas, agasalhos e cobertores durante o período do inverno. O painel de doações estará disponível na sede da secretaria durante todo o inverno.



“A Campanha do Agasalho é mais um dos compromissos que levamos muito a sério nesta gestão. Nosso objetivo é incentivar a população a doar não só agasalhos, mas um pouco de sua solidariedade, estendendo a mão e garantindo que ninguém fique desamparado durante este período. Para que tenhamos sucesso nesta campanha, é necessária a união da a população em prol daqueles que precisam”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O secretário de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Rodrigo Werner, destacou que envolver-se neste projeto é, também, um ato de exemplo: “Sabemos que apoiar a Campanha do Agasalho faz diferença na vida de muitas pessoas, proporcionando conforto, calor e esperança. Se cada pessoa doar uma peça de roupa, um par de sapatos, conseguiremos não só fazer com que quem precisa tenha os itens necessários, mas que essas pessoas se sintam acolhidas ”, disse.



A arrecadação dos itens de inverno já começou, e a partir do dia 04 de junho, o painel de doação dos itens estará montado na entrada da sede da secretaria. A equipe da Defesa Civil organizará diariamente as doações da Parede Solidária, que só não estará na entrada do prédio nos dias de chuva, de forma a garantir o bom estado das peças que estarão disponíveis ao público.



Como doar

Para doar, é só entregar os itens em bom estado de uso na recepção da Defesa Civil – na Rua Buarque de Macedo, 128 (Centro) – em horário comercial. Os itens também podem ser depositados diretamente na Parede Solidária.