App Consulta Fácil.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 09/06/2024 21:12

Petrópolis - A Prefeitura lançou o aplicativo "Consulta Fácil Petrópolis", disponível para iOS e Android, visando facilitar o agendamento de consultas médicas pela população. O app permite que os usuários escolham a especialidade médica, data e horário da consulta diretamente pelo celular, eliminando a necessidade de deslocamento.

"O serviço já era disponibilizado através do site oficial da Prefeitura, mas o lançamento do aplicativo é um marco importante na nossa gestão, pois estamos comprometidos em oferecer serviços de saúde mais acessíveis e eficientes para todos os cidadãos," afirmou o prefeito Rubens Bomtempo. Segundo o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, a nova ferramenta otimiza o tempo dos pacientes e profissionais de saúde, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência do sistema de agendamentos.

Com uma interface intuitiva, o aplicativo Consulta Fácil foi desenvolvido para ser de fácil uso, permitindo que qualquer pessoa, independentemente da familiaridade com tecnologia, possa utilizá-lo. O app também registra o histórico de consultas dos pacientes, facilitando o acompanhamento e a gestão dos atendimentos, e está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos da Apple e Google.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura para modernizar os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população. "A saúde é uma prioridade para a nossa gestão, e estamos constantemente buscando maneiras de aprimorar os nossos serviços," concluiu Ricardo Patuléa.