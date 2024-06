Estação foi construída no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 06/06/2024 14:36

Petrópolis - A Águas do Imperador inaugurou nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Itaipava, erguida no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes. A nova unidade, construída e equipada com o que há de mais moderno em tecnologia, tem capacidade para tratar 2,5 milhões de litros de esgoto por dia e atender 20 mil moradores de Nogueira e Itaipava.

A cerimônia de inauguração contou com a presença diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil, Claudio Abduche, diretores de diversas áreas do Grupo e de concessões, do vice-prefeito Paulo Mustrangi, do secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, representantes da Câmara Municipal de Petrópolis, entre outras autoridades. A construção da ETE Itaipava é uma ação conjunta entre a Águas do Imperador e Prefeitura de Petrópolis.

“Esta é mais uma obra importante realizada pela Águas do Imperador em parceria com a Prefeitura de Petrópolis. Buscamos sempre investir em parcerias público privadas que dão resultados importantes para toda população. É nisso que acreditamos e é isso que nos move”, destacou o vice-prefeito Paulo Mustrangi.

Com estrutura moderna, verticalizada e 100% automatizada, a nova ETE Itaipava ocupa uma área 75% menor do que as unidades convencionais, garantindo mais sustentabilidade e total eficiência no tratamento. A obra foi realizada em parceria com a Carioca Engenharia e a Tigre Água e Efluentes.

“A ETE Itaipava é a uma das realizações previstas, pouco mais de um ano atrás, em um termo aditivo que assinamos com a Prefeitura de Petrópolis e que vai beneficiar moradores destas importantes regiões de Petrópolis. Nos mesmos moldes, seguimos com as obras da ETE Independência, para levar tratamento de esgoto também para a população daquela região”, ressaltou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

A inauguração da ETE Itaipava marcou este Dia Mundial do Meio Ambiente. Como parte das ações, foram distribuídas aos convidados amostras de adubo orgânico, produzido pela Organosolo Biotecnologia, a partir do lodo gerado pelas estações de tratamento da Águas do Imperador. Parte do compromisso da concessionária com o meio ambiente.

“É com grande alegria que, juntos, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e inauguramos a Estação de Tratamento de Esgoto Itaipava. Fruto de muito diálogo com a Águas do Imperador, interesse mútuo e organização que nos trouxeram até aqui”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz.

A ETE Itaipava é a nona estação de tratamento de esgoto de Petrópolis. Mais um investimento da concessionária Águas do Imperador e do Grupo Águas do Brasil, que impulsiona o desenvolvimento sustentável, dessa vez, das regiões de Itaipava e Nogueira.

“Temos um carinho especial por Petrópolis, que foi a primeira concessão do Grupo Águas do Brasil a entrar em operação, em janeiro de 1998. Ao longo desses anos temos feito grandes avanços no saneamento básico, possíveis graças a essa parceria público privada, e a implantação desta unidade é mais um avanço importante”, disse o diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil, Claudio Abduche.