Cinco vereadores estiveram presentesFoto: Divulgação/32º BIL Mth

Publicado 06/06/2024 14:44

Petrópolis - O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (32º BIL Mth) promoveu, nesta quarta-feira (5), um encontro de relações institucionais com os vereadores da Câmara Municipal de Petrópolis. O objetivo foi estreitar os laços e a integração entre o Batalhão Dom Pedro II e o Poder Legislativo.

A atividade teve início com a formatura geral, momento em que o Coronel Macedo agradeceu a presença de todos os membros da Casa Legislativa e o reconhecimento da sociedade petropolitana pelos serviços prestados pelo Batalhão ao município de Petrópolis. Em seguida, foi apresentada à comitiva uma exposição de materiais de emprego militar, específicos para Operações em ambiente de montanha. Encerrando o evento, o Comandante do Batalhão proferiu uma palestra sobre a trajetória histórica do “Batalhão Dom Pedro II” e as principais atividades desenvolvidas pela unidade

O evento contou com a presença dos vereadores Hingo Hammes, Mauro Peralta, Ronaldo Ramos, Fred Procópio e Octávio Sampaio, acompanhados de seus respectivos assessores.