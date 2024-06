Encontro foi realizado na UCP. - Foto: Divulgação/PMP

Encontro foi realizado na UCP.Foto: Divulgação/PMP

09/06/2024

Petrópolis - Com um índice de 62,5%, Petrópolis se destacou no Alfabetiza Rio, que mede o índice de alfabetização dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (06), durante o Encontro de Educação das Lideranças Educacionais, realizado na Universidade Católica de Petrópolis (UCP) e que reuniu diretores da rede municipal de ensino e técnicos da Secretaria de Educação. O índice é acima da média nacional, que é de 56%.

“Este número mostra que as ações e projetos que estão sendo desenvolvidos na rede municipal, desde que assumimos o governo, em dezembro de 2021, estão surtindo resultados. Esse índice reafirma nosso compromisso com a alfabetização na idade certa e a equidade da educação”, comemorou o prefeito Rubens Bomtempo.

O Alfabetiza Rio é uma prova direcionada para as turmas de 2º ano do Ensino Fundamental, realizada pela primeira vez no ano passado. Noventa municípios participaram da avaliação. Petrópolis foi destaque entre municípios de médio e grande porte, ficando à frente de cidades como Rio de Janeiro (capital), Duque de Caxias, Campos de Goytacazes, Teresópolis e Miguel Pereira.

“Parabenizo a toda a rede por esse índice e reafirmamos aqui, para vocês, nosso compromisso com a educação pública da nossa cidade”, disse o vice-prefeito Paulo Mustrangi, que representou o prefeito Rubens Bomtempo durante o evento.

Os dados do Alfabetiza Rio foram apresentados pela secretária de Educação, Cecília Pinheiro. “Estamos investindo na criação dos cantinhos de leitura em nossas escolas, que são fundamentais para incentivar o hábito da leitura desde cedo, proporcionando um ambiente acolhedor e estimulante para os alunos e alunas. A formação de professores e a valorização de boas práticas são eixos que vem recebendo destaques na rede, dentro da proposta do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Temos também o Projeto Espiral, que é uma proposta pioneira e exitosa da rede. Com essas iniciativas, acreditamos que vamos atingir nossa meta de alfabetização e alcançar o índice de 100%”, disse a secretária de Educação.

Durante o evento de Educação das Lideranças Educacionais também foram apresentadas as boas práticas da rede que fizeram parte dos encontros presenciais da Formação de Lideranças Educacionais pela Equidade na Educação, realizados nas cidades de São Paulo e Sobral, no Ceará. A formação começou em março do ano passado e faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e o Centro Lemann.

“O nosso compromisso é contínuo com a alfabetização, buscando sempre a melhoria da qualidade do ensino e garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de excelência”, ressaltou o prefeito RubensBomtempo.