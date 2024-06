Arraiá do Amor foi realizado em Itaipava. - Foto: Divulgação

Arraiá do Amor foi realizado em Itaipava.Foto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 00:01

Petrópolis - Em sua segunda edição, o Arraiá do Amor se consolida como uma das maiores festas juninas da região, com um público estimado de cerca de 80 mil pessoas ao longo de sete dias de evento. Para 2025, a organização planeja aumentar ainda mais o evento, oferecendo maior comodidade, conforto e variedade de entretenimento ao público. O Arraiá do Amor tem o patrocínio da Caixa e da Funarj.

A demanda pelas comidas típicas foi grande. Com os dias quentes e temperaturas caindo a partir do pôr-do-sol, as comidas quentes ganharam destaque: 1,5 tonelada de caldos consumidos e mais de 3 mil unidades de fondues vendidos. O clássico salsichão foi adquirido pelo público 7.700 vezes e mais de 1000 unidades de maçã do amor vendidas. Berço Imperial da Cerveja, a bebida foi umas das preferidas do público, com 33 mil copos comprados na festa.

"Eventos como o Arraiá do Amor são essenciais para a economia e o turismo de Petrópolis. Nesta edição foram gerados 400 empregos direto e cerca de 1.200 indiretos. Também observamos pessoas de todo o estado virem prestigiar o evento, e isso nos motiva a oferecer uma edição ainda maior e melhor no próximo ano”, anuncia um dos organizadores do evento, Rodrigo Paiva.

Os espaços instagramáveis foram um verdadeiro sucesso, atraindo milhares de pessoas que registraram seus momentos de alegria e diversão. Destaque para igreginha, onde foram “celebradas” a união dos casais e do cupido, que flechou o coração do público. Além disso, os shows das bandas e as quadrilhas foram pontos altos do evento, fazendo com que o público dançasse e aproveitasse ao máximo as noites de festa.

“A festa foi muito boa, com ótimos shows e o público muito animado. Gostei muito das comidas típicas, já que vi muitas barracas e muitas opções. Havia filas, como em todo evento cheio, mas o atendimento era bem rápido. O que eu mais gostei foi a parte cenográfica da igreja, que tinha até padre fazendo casamento simbólico”, disse Fernanda Rabello, moradora de Petrópolis, que foi pela primeira vez no Arraiá do Amor neste fim de semana.

Com o sucesso desta edição, a expectativa para 2025 é ainda maior. A organização promete investir em melhorias na infraestrutura, ampliar as opções gastronômicas e trazer novas atrações para garantir que o Arraiá do Amor continue crescendo e encantando todos os seus visitantes.