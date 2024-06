Veículo ficou pendurado no local. - Foto: Reprodução

Veículo ficou pendurado no local.Foto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 11:20 | Atualizado 11/06/2024 11:22

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (11), por volta das 10h30, um ônibus da Petro Ita caiu em uma ribanceira na Rua Vassouras, no Parque São Vicente, no Quitandinha. Nas imagens, é possível ver que o coletivo, que fazia a linha 404 - Duques, ficou apenas com parte da traseira na rua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e está realizando o atendimento no local. No momento, não há informações sobre feridos.