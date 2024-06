Vacinação contra a poliomelite. - Foto: Divulgação/PMP

Vacinação contra a poliomelite.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/06/2024 11:38

Petrópolis - Quem perdeu o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, realizado no último sábado (08), ainda tem até a próxima sexta-feira (14) para garantir a imunização das crianças. A mobilização nacional, que visa proteger as crianças contra a poliomielite, continua em todo o país, e em Petrópolis, a Prefeitura tem se empenhado para assegurar que todas as crianças sejam vacinadas.

Durante o Dia D, foram aplicadas mais de mil doses do imunizante nos pontos de vacinação disponibilizados pelo município. O prefeito Rubens Bomtempo comemorou o resultado, mas reforçou a importância de continuar a campanha. “Estamos muito satisfeitos com a adesão no Dia D, mas sabemos que ainda há muitas crianças que precisam ser vacinadas. Nossa meta é garantir que todas estejam protegidas contra essa doença”, declarou Bomtempo.

Os dados ainda estão sendo consolidados pela Divisão de Imunização, através dos relatórios do sistema e-SUS Atenção Básica e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), porém, até a manhã desta segunda-feira, já haviam sido contabilizadas a aplicação de 1.091 doses da vacina oral contra a poliomielite (VOP) em crianças de 1 a menores de 5 anos e outras 94 de vacina inativada contra a poliomielite (VIP) destinadas a bebês de dois meses a menores de um ano e VOP de rotina.

A importância da vacinação contínua e a estratégia de levar a vacina para locais de grande circulação, foi enfatizada pelo secretário de Saúde, Ricardo Patuléa. “Para facilitar o acesso à vacina, estamos garantindo a imunização nas 15 salas de vacinação do município. Além disso, de 12 a 14 de junho, haverá uma mobilização especial no Pátio Petrópolis Shopping, onde a vacina será disponibilizada”, adianta.

Thayene Varella, chefe da Divisão de Imunização, reforçou o compromisso da equipe de saúde com a cobertura vacinal completa. “Nossa equipe está dedicada a alcançar todas as crianças da cidade. A vacinação é a única forma de prevenir a poliomielite, e estamos empenhados em garantir que cada dose chegue ao seu destino”, afirmou.

Salas de Vacinação:

•Centro De Saúde Coletiva

8h às 16h30 - terça, quinta e sexta;

8h às 19h30 - segunda e quarta;

•UBS Alto Independência

8h30 às 16h30 - segunda a sexta;

•UBS Morin

8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

8h30 às 19:30 - terça e quinta;

•UBS Quitandinha

8h30 às 19h - segunda a sexta;

•Ambulatório Escola FMP/FASE

8h às 16h - segunda a sexta;

•Centro de Saúde Itamarati

8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

•Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro

8h30 às 16h30 segunda a sexta;

•PSF Posse

8h às 16h - segunda a sexta;

•UBS Mosela

8h30 às 19h - segunda, quarta e sexta

8h30 às 16h30 - terça e quinta

•UBS Araras

7h30 às 15h30 - segunda a sexta;

•UBS Itaipava

8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

8h30 às 19h terça e quinta;

•UBS Pedro do Rio

8h às 16h - segunda a sexta;

•UBS Retiro

8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

•UBS Bairro da Glória

8h30 às 16h30 - segunda a sexta

•UBS Vicenzo Rivetti

8h30 às 16h30 - segunda a sexta