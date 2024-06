Festa começa no dia 21 de junho - Divulgação

Publicado 13/06/2024 21:18

Petrópolis - A maior festa da cidade, a Bauernfest, começa na próxima semana com uma programação cultural extensa promovida pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Clube 29 de Junho. A 35ª edição da Bauern acontece no Palácio de Cristal e arredores, entre os dias 21 de junho e sete de julho, com apresentação de grupos folclóricos germânicos, oficinas, recreação infantil, concursos tradicionais, além de muita culinária alemã e chope.

“Estamos preparados para receber os turistas e os visitantes para aproveitarem essa grande festa de valorização da cultura e gastronomia dos nossos colonos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. A programação completa da 35ª Bauernfest está no site da Prefeitura

A abertura da festa acontece na sexta-feira (21), às 18h30, no Palácio de Cristal com o hasteamento das bandeiras do Brasil e da Alemanha, apresentações musicais e culturais e a sangria do primeiro barril de chope. “Os grupos folclóricos e os concursos tradicionais, como do chope em metro, do chapéu mais enfeitado e da realeza acontecem no Palácio de Cristal, que está quase pronto para a nossa Bauern. As barracas já estão montadas e nos próximos dias tem início a montagem do palco e a ornamentação da festa”, disse a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

As atrações vão se concentrar no Palácio de Cristal, onde os grupos folclóricos irão se apresentar no Palco Koblenz, que também recebe os concursos tradicionais da Bauer. Dentro do palácio os visitantes vão poder aproveitar os bailes, como o Geração Prateada, e os concursos de chope em metro. Também estão previstas atividades no Museu Casa do Colono e no Centro da Cidade.

No dia 29 de junho, Dia do Colono Alemão, as solenidades oficiais tem início às 9h, no Obelisco, com homenagem às famílias dos colonos. Logo após tem homenagem ao Major Julio Frederico Koeler, na Praça Princesa Isabel (na Catedral São Pedro de Alcântara) e às 12h30 acontece o culto ecumênico nos jardins do Palácio de Cristal. Também no dia 29, será realizado o Desfile das Lanternas, com saída às 20h, da Igreja Luterana (Avenida Ipiranga) em direção ao Palácio de Cristal.

Os tradicionais desfiles pelas ruas do Centro Histórico acontecem nos domingos (dias 23 de junho e 07 de julho), com saídas previstas para às 10h da Rua da Imperatriz (em frente à Praça Visconde de Mauá – Praça da Águia) em direção à Rua Alfredo Pachá (no entorno do Palácio de Cristal).