Homem foi conduzido para a 105ª DP. - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Homem foi conduzido para a 105ª DP.Foto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 13/06/2024 21:12

Petrópolis - Nesta quinta-feira (13), um homem, de 46 anos, agentes do Segurança Presente prenderam um homem acusado de esfaquear um funcionário de um supermercado no Centro, durante uma tentativa de furto no último mês. O suspeito foi reconhecido pela vítima ao passar pela Rua Souza Franco. Após levantamento da ficha criminal, foi constatado que o homem tem mais de 10 passagens, incluindo envolvimento em casos de homicídio e tráfico de drogas.

A equipe fazia o patrulhamento na Praça Duque de Caxias, popularmente conhecida como “Praça do Skate”, no Centro, quando foi abordada pela vítima de 50 anos. A vítima contou que teria acabado de avistar o suposto autor do crime na Rua Visconde de Souza Franco (Rua da Feira). O funcionário do mercadinho contou ter sido esfaqueado no mês passado quando o suposto acusado havia furtado um estabelecimento, que fica na mesma região. Na ocasião, o caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, mas a vitima não soube informar dados do autor dos golpes.



A equipe, junto com a vítima, seguiu para o local indicado, onde o acusado foi localizado e detido. Em consulta ao banco de dados da Polícia foi constatada uma extensa ficha criminal. O acusado foi preso e conduzido a 105ª DP, para adoção das medidas cabíveis