Fachada do imóvel desabou após as chamas já terem sido controladas - Foto: Enzo Gabriel

Publicado 14/06/2024 17:06

Petrópolis - Um incêndio iniciado na manhã desta sexta-feira (14), na Rua do Imperador, causou grande destruição no Centro de Petrópolis. As chamas começaram após a explosão de um botijão de gás em uma loja de consertos de eletrodomésticos, por volta de 9h. Em seguida, se espalharam, atingindo lojas do mesmo edifício, um prédio ao lado e, também, a vegetação. Ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas por volta de 14h.

No mesmo prédio, uma loja de calçados foi totalmente destruída, com o Corpo de Bombeiros tendo bastante trabalho para conter o fogo no local. No prédio ao lado, as chamas também se espalharam, e a vegetação, que fica atrás dos edifícios, foi atingida. O trabalho de combate ao fogo contou com agentes do 15º GBM e do DBM 2/15, além de bombeiros de outros locais, como Duque de Caxias e São Cristóvão. A Águas do Imperador colaborou no fornecimento com cerca de 26 mil litros de águas disponibilizados em caminhões.

O trânsito foi totalmente afetado, já que a rua ficou fechada durante quase todo o período do incêndio. Após o fim do combate às chamas, a CPTrans liberou o lado par da rua em mão dupla. A Defesa Civil está vistoriando e realizando interdições na região.