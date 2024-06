Cão Chico - Foto: Divulgação/PMP

Cão ChicoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 14/06/2024 19:38

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis vai participar, neste sábado (15), em Limeira (SP), do 14º Campeonato Nacional de Cães de Polícia das Guardas Municipais. Petrópolis será representada pelo cão Chico, do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil. Cerca de 70 cidades participarão do evento.

“É um orgulho enorme ver o Chico e a nossa Guarda representando a nossa cidade em uma competição de escala nacional. Temos muito orgulho do trabalho que viemos realizando na Guarda Civil com os cães”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre os trabalhos realizados pela Guarda Civil com os cães em Petrópolis, está o auxílio a operações policiais na busca por entorpecentes, munições e cadáveres. Outro trabalho é a cinoterapia (terapia com cães), em pacientes do Centro de Tratamento Oncológico (CTO), além de instituições de longa permanência para idosos e escolas.

“Esse campeonato em Limeira é a primeira oportunidade da Guarda Civil de Petrópolis em uma competição de escala nacional. Estamos confiantes no Chico para representar a Guarda e a cidade de Petrópolis”, disse o comandante da Guarda Civil, Edgar Theobald.

Na competição, Chico irá participar de uma simulação de fiscalização em um ônibus, onde deverá detectar entorpecentes.

“Estamos muito felizes em participar desse evento. É uma oportunidade de troca de experiências com outras equipes. Além disso, nossos treinos vêm mostrando resultados positivos e estamos confiantes”, disse o inspetor Francisco Dimas, condutor do Chico.