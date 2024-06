Terminal Itamarati será o ponto final das linhas - Foto: Reprodução

Terminal Itamarati será o ponto final das linhasFoto: Reprodução

Publicado 16/06/2024 12:53

Petrópolis - Após reunião com os moradores das comunidades do Alto Boa Vista e Luiz Pellegrini, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) vai ajustar os horários e itinerários das linhas de ônibus que atendem as regiões. As mudanças entram em vigor a partir de segunda-feira (17).

“Desde que a primeira fase do processo de reestruturação do transporte público iniciou, em maio, estamos ouvindo os moradores e fazendo os ajustes para melhor atender à população das regiões da Estrada da Saudade e Retiro”, disse o presidente da CPTtrans, Diogo Esteves.

A partir de segunda-feira, as duas linhas Alto Boa Vista e Luiz Pellegrini (Via Montese) passam a fazer o ponto final no Terminal do Itamarati. A mudança vai garantir mais comodidade a população dessas localidades, uma vez que muitos moradores trabalham nessa região do Itamarati e estarão mais perto do comércio local. Além disso, o Terminal Itamarati conta com linhas de ônibus direto para a região dos distritos, também garantindo mais comodidade aos moradores.