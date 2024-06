UBS foi anunciada na manhã de sábado pelo prefeito Rubens Bomtempo - Foto: Divulgação/PMP

UBS foi anunciada na manhã de sábado pelo prefeito Rubens BomtempoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/06/2024 13:01

Petrópolis - A Prefeitura anunciou, na manhã deste sábado (15), a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Alto da Serra. A unidade será construída no local onde funcionava a Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva (Emas) e seguirá o mesmo padrão de qualidade no atendimento e de infraestrutura que as demais entregues na atual gestão.

O prefeito Rubens Bomtempo falou sobre a expectativa em relação ao projeto. “A nova UBS do Alto da Serra deverá formar, junto com o Pronto Socorro, um complexo semelhante ao que entregamos em Pedro do Rio, no início do mês. Com 14 consultórios, um núcleo de especialidades médicas e um núcleo de reabilitação especializado em fisioterapia e fonoaudiologia, esta será mais uma grande unidade de saúde que fará a diferença na rede pública de saúde do município”.

“Com a desinterdição do antigo Emas, graças às obras de contenção da Prefeitura, vamos poder desenvolver esta unidade. O Ministério da Saúde já aprovou o projeto e esta semana publicou um recurso de quase 3 milhões de reais pra financiar esta obra. Assim que este recurso for creditado, o que deve levar em torno de 45 dias, vamos autorizar a licitação das obras”, declarou o Secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.

O diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), João José Cruz de Paula, falou sobre a realização futura. “Esta nova unidade não apenas ampliará a capacidade de atendimento da nossa rede, mas também vai introduzir uma infraestrutura moderna e serviços especializados que irão beneficiar diretamente a população local, com o padrão que temos implantado nos últimos dois anos, focado na humanização e na eficiência”.