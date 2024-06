Quadra poliesportiva de Araras - Foto: Divulgação/PMP

Quadra poliesportiva de ArarasFoto: Divulgação/PMP

Publicado 17/06/2024 18:41

Petrópolis - Os moradores de Araras já contam o principal equipamento de esporte e lazer do bairro reformado. A quadra poliesportiva de Araras recebeu da Prefeitura reforma do piso, pintura, gradil e nova iluminação, e o parquinho passou por manutenção. A inauguração foi neste domingo (16).

“Um dia importante para Araras. Porque essa entrega é simbólica pra gente. Mostra o nosso respeito àquilo que é público. Estamos entregando uma quadra de qualidade, um equipamento público de qualidade para a população. Um espaço que valoriza o bairro. Um espaço de esporte, de lazer, de confraternização”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Na inauguração, ao lado do prefeito, estava o presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Coruja, atuante no bairro. Ao longo do domingo, os moradores de Araras prestigiaram a inauguração: jogando futebol, confraternizando, com música e crianças brincando no parquinho novo.

“Obrigado, prefeito, pela parceria de sempre. Mais uma inauguração. Um domingo de muita alegria em Araras. Hoje entregamos para a comunidade uma quadra totalmente reformada e um parquinho infantil novo”, disse Coruja.

Também participaram da inauguração os secretários de governo Thiago França (Esportes), Valesca Gonçaves (Assistência Social) e Erica Lelis (Comdep).

A reforma da quadra faz parte do programa Nosso Bairro, que leva ações da Prefeitura de curto, médio e longo prazo para os bairros da cidade. Em Araras, foram: mais de 800 lâmpadas de LED; asfalto e meio-fio em 1 quilômetro da Rua Agnelo Barreiros; 1,5 quilômetro de asfalto no Poço dos Peixes; revitalização da sinalização de trânsito; entre outras ações para a comunidade.