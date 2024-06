Obras de contenção no Morro da Oficina - Foto: Divulgação/PMP

Obras de contenção no Morro da OficinaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 17/06/2024 18:47

Petrópolis - O avanço das obras da Prefeitura no Morro da Oficina, no Alto da Serra, possibilitou que 46 casas fossem desinterditadas neste sábado (15). A desinterdição foi assinada pelo prefeito Rubens Bomtempo e pelo secretário de Defesa Civil, Rodrigo Werner, durante ato pela manhã na Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva.

"Um dia muito importante para todos nós. Eu me lembro de como estávamos 2 anos atrás, depois das chuvas. A gente teve que se unir para salvar o Alto da Serra. E graças a essa união das forças que amam essa cidade, conseguimos chegar até aqui", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O evento contou a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Coruja, e dos secretários Valesca Gonçalves (Assistência Social), Ricardo Patuléa (Saúde) e Erica Lelis (Comdep).

Obras em fase final

As 46 casas desinterditadas são na área 1 do Morro da Oficina (trecho entre o Hipershopping e a Rua Hercília Moret). No local, são obras de grande porte, de contenção de encostas e de drenagem, e que estão em fase final.

Essas obras incluem as contenções e as drenagens atrás da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva e também a barreira dinâmica construída no alto do Morro da Oficina (contenção que pode ser vista por quem passa pelo centro do Alto da Serra).

Desinterdições

Entre maio e junho, foram 108 imóveis desinterditados em função das obras da Prefeitura.

Foram: 17 na Rua Zenóbio Pozzato (Chácara Flora); 16 no BNH do Sargento Boening; 29 na Travessa Goitacazes (Chácara Flora); e, agora, 46 no Morro da Oficina.