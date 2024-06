Ônibus lilás - Foto: Divulgação/PMP

Ônibus lilásFoto: Divulgação/PMP

Publicado 18/06/2024 12:59 | Atualizado 18/06/2024 12:59

Petrópolis - De janeiro a junho de 2024, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para as Mulheres (SecMulher), já realizou mais de 900 atendimentos pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram). Além de registrar denúncias de violência contra a mulher, o Cram realiza serviços de acompanhamento psicológico, jurídico e assistencial às vítimas.



“O trabalho que vem sendo realizado pelo Cram reafirma o nosso compromisso contínuo com a promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento dos direitos das mulheres. Esse é um trabalho que vem sendo intensificado desde a criação da SecMulher, refletindo nosso empenho na construção de uma cidade mais justa e inclusiva” afirma o Prefeito Rubens Bomtempo.



A Prefeitura vem intensificando as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, entre elas a criação dos comitês de prevenção e enfrentamento à violência em todas as secretarias municipais, além da lei que instituiu o fluxograma de atendimento à mulher em situação de violência, que permite que outros equipamentos possam notificar casos de violência por meio das fichas de encaminhamento.



“Na criação da secretaria, prevemos uma Diretoria de Enfrentamento à Violência, que supervisiona os equipamentos voltados para atendimento à mulher em situação de violência e a interlocução destes com os demais dispositivos no que tange ao enfrentamento à violência de gênero. Fazendo a rede de atendimento ser mais conectada e capacitada para atender as mulheres em situação de violência” comenta a secretária da SecMulher, Thaís Justen.



Ônibus Lilás



Em junho, o Cram também vem oferecendo os serviços do Ônibus Lilás em diversas comunidades de Petrópolis. Todas as sextas-feiras, das 10h às 16h, o ônibus se estabiliza em uma região da cidade e oferece serviços de saúde como testes de IST, exame de glicose, aferição de pressão, além de conscientização de violência de gênero. Na última sexta (07) mais de 50 pessoas foram atendidas em Corrêas por equipes do ambulatório escola.



Próximos atendimentos do Ônibus Lilás

21/06 - Valparaíso - 10h às 16h

28/06 - Quitandinha - 10h às 16h