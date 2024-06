Equipamentos como o Geofone são utilizados para detectar vazamentos não visíveis - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 18/06/2024 21:17

Petrópolis - A cidade de Petrópolis desponta em quarto lugar entre as 100 cidades mais populosas do Brasil com os menores índices de perdas na distribuição de água. É o que mostra o “Estudo de Perdas de Água 2024: Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil”, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados.

O estudo aponta que o índice de perdas de Petrópolis é de 23,3%, bem abaixo da média nacional de 37,7%. Esse resultado foi possível devido às ações do Programa Água de Valor da Águas do Imperador, que tem como principal objetivo a redução dos Índices de Perdas na Distribuição (IPD).

“Ao longo dos anos, desenvolvemos estratégias dentro do Programa Água de Valor, aplicado em todas as concessionárias do Grupo Águas do Brasil. São diversas ações que têm como foco evitar as perdas de água e melhorar consideravelmente o sistema de abastecimento na cidade. Os resultados vêm sendo muito positivos”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

No Águas de Valor, o monitoramento da água distribuída é feito por região e, por meio de macromedidores, é possível mensurar o volume distribuído dentro de determinada área. A partir destes dados, a concessionária analisa o que de fato vem sendo utilizado pelo consumidor final e o que está se perdendo.

“Com esses dados, temos as informações necessárias para atuar, seja por meio de vistorias, com a utilização de equipamentos de pesquisa para vazamentos não visíveis, ou substituição de redes e outras ações para minimizar o desperdício. Seguimos aprimorando os nossos processos para chegar a índices de perdas cada vez menores”, destacou a supervisora de Operação da Águas do Imperador, Dayana Wendling.