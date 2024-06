Aplicação começa nesta quinta - Foto: Divulgação/PMP

Aplicação começa nesta quintaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 20/06/2024 08:53

Petrópolis - A partir desta quinta-feira (20), crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos poderão se vacinar contra a dengue em Petrópolis. O município recebeu 3.889 doses dos imunizantes, que chegaram na tarde desta terça-feira (18). As vacinas serão distribuídas entre o Centro de Saúde Coletiva e as Unidades Básicas de Saúde de Itaipava e Pedro do Rio.

"Seguimos as recomendações dadas pelo próprio Ministério da Saúde, dessa vez o grupo prioritário para a aplicação dessas doses serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A chegada dessas doses é um passo importante para a saúde pública de nossa cidade" afirmou o prefeito Rubens Bomtempo, acrescentando: “Estamos empenhados em proteger nossas crianças e adolescentes contra a dengue, uma doença que pode ser grave e até fatal”.

O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, também destacou a importância da vacinação. "Com a distribuição dos imunizantes em diferentes pontos do município, garantimos que a vacina esteja acessível para todas as famílias. É fundamental que os responsáveis levem seus filhos para se vacinarem e contribuam para a prevenção da dengue em Petrópolis," disse o secretário.