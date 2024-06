Homem foi levado à 105ª DP, no Retiro - Foto: Reprodução

Homem foi levado à 105ª DP, no RetiroFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 10:30

Petrópolis - Agentes da 105ª DP, coordenados pela Delegada Dra. Fernanda Marchesi, prenderam um homem em flagrante, na noite desta terça-feira (18), pelos crimes de quebra de medida protetiva e ameaça na forma da Lei Maria da Penha, em Petrópolis. O acusado tem antecedentes criminais por violência doméstica e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o homem, das 12h59 às 18h, enviou mensagens de WhatsApp para a mulher fazendo as seguintes ameaças: "Não durma em casa... vou atrás de você, você vai ficar em paz com Deus, vou te encontrar por aí... não tenho medo de ser preso, pode ir à delegacia". Enquanto a vítima realizava a denúncia, o autor informou que estava a esperando no Terminal Centro. Imediatamente, a equipe de plantão se deslocou ao local, mantendo-a sob vigilância e proximidade. Em seguida, o acusado foi falar com ela, quebrando a medida protetiva. Os policiais disfarçados imobilizaram o homem e o detiveram.

Na delegacia, o homem confirmou o envio das mensagens e que tinha ciência da medida protetiva em vigor. Sendo assim, foi preso em flagrante sem direito à fiança.