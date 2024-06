Solstício do Som - Foto: Isabela Bentes

Publicado 20/06/2024 08:57

Petrópolis - A 28ª edição do Solstício do Som chega ao fim nesta quinta-feira, 20 de junho, comemorando a chegada do inverno. A programação do evento, que busca valorizar produções artísticas autorais e ocupar espaços públicos da cidade com diversas atrações culturais, terá shows de rap funk, MPB e rock. As apresentações começam às 17h.

O primeiro show do dia é de Nega Jay, seguida por Márcio Negócio, às 18h, e Pestana, às 19. Às 20h30, a atração é o Palco Livre, uma tradição do Solstício do Som, onde qualquer pessoa presente pode subir ao palco e mostrar seu talento.

“Terminamos mais uma edição do festival, que ocorre desde 2010 na cidade, fazendo o que nos propomos, que é estimular a produção autoral. Petrópolis tem muitos talentos, seja nas áreas da música, literatura e artes visuais e precisamos cada vez mais de espaços que valorizem esses artistas. Conseguir ocupar a Praça da Liberdade, onde está o palco Solstício, é muito positivo para o evento, pois é um local de fácil acesso e que estimula também quem está passando a parar e conhecer um pouco do festival”, diz João Felipe Verleun, organizador do evento.

Ele acrescenta que o Solstício do Som tem um público de pessoas sensíveis aos sons mais elaborados e originais. “É muito bom poder atender aos verdadeiros amantes da música, cansados do "mais do mesmo", e de ver sempre a juventude presente e interessada”, destaca.

Nesta quinta, também é o último dia para visitar a Galeria Michael Lennertz, que nesta edição ocupa o Coreto da Praça da Liberdade com instalações dos artistas Malis, Isabela Bentes e Matheus Batista. A galeria completa dez anos em 2024, sendo uma homenagem ao fotógrafo Michael Lennertz, entusiasta do evento que colaborou com as primeiras edições. Ele morreu em 2013, vítima de uma doença rara.