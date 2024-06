Grande Hotel - Foto: Divulgação



21/06/2024

Petrópolis - O setor hoteleiro de Petrópolis está otimista com a chegada da Bauernfest, festa que homenageia a cultura alemã e começa nesta sexta-feira (21) em Petrópolis. A expectativa é de que a 35ª edição do evento atraia milhares de turistas, impactando positivamente a rede hoteleira, com 100% de ocupação no Centro Histórico durante os fins de semana da festa. Bares e restaurantes também calculam aumento do movimento durante a festa que vai até o dia 7 de julho.

"Estamos bastante otimistas com a previsão de 100% de ocupação nos fins de semana da Bauernfest. A festa é um dos principais eventos do calendário turístico de Petrópolis, atraindo visitantes de diversas regiões. Esse fluxo intenso de turistas é fundamental para o setor de hospedagem e alimentação, impulsionando nossa economia local", afirma Germano Valente, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis (SindTurismo).

Bianca Ghidini, vice-presidente do SindTurismo e proprietária do Grande Hotel, afirma que a procura por hospedagem está altíssima. “A demanda maior é para os fins de semana, que já está em 95% e temos a expectativa de chegar a 100% durante o evento”, disse.

Além dos hotéis, os bares e restaurantes da cidade também esperam um aumento significativo no movimento durante o período da festa. E o impacto chega além do Centro Histórico. Dono da churrascaria Palhoça, no Retiro, Milton Simas Barbosa diz que normalmente sente o reflexo da Bauernfest com o aumento do movimento para o almoço nos fins de semana.

Segundo Germano Valente, a festa é uma oportunidade para apresentar a gastronomia e hospitalidade aos turistas, o que fortalece ainda mais o setor. “O aumento de pessoas circulando pela cidade contribui também para a geração de emprego e renda. Tanto hotéis quanto bares e restaurantes acabam contratando mão de obra extra para esse período", complementa Germano.