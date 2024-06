35ª Bauernfest - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 22/06/2024 20:34

Petrópolis - Começou a maior festa de Petrópolis, a Bauernfest – Festa do Colono Alemão. A solenidade de abertura e a sangria do primeiro barril de chope aconteceu no Palácio de Cristal, no Centro Histórico, reunindo centenas de pessoas. A 35ª Bauernfest é promovida pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Clube 29 de Junho. A festa vai até sete de julho, com mais de 100 atrações.

"Essa festa é de vocês e para vocês, e nós estamos aqui para garantir a originalidade que é fundamental nesta festa de valorização da cultura dos nossos colonos alemães", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A 35ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão - tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da festa.

"A Caixa apoia a cultura e os eventos regionais. Estamos muito felizes de estar fazendo parte deste grande evento", disse o superintendente regional da Caixa, José Domingos Corrêa Martins.

Durante 17 dias, o Palácio de Cristal e arredores vai se transformar em um grande burgo alemão com apresentações de grupos folclóricos, oficinas, recreação infantil, concursos tradicionais, exposições, teatro, além de muita culinária alemã e chope. Este ano a festa faz parte das comemorações dos 200 anos da colonização germânica no Brasil.

"Alemães, italianos, japoneses e outros povos são uma pedrinha desse grande mosaico que é o Brasil. É uma alegria estar aqui nessa festa", ressaltou o consul geral da Alemanha no Brasil, Dirk Augustin.

As atrações vão se concentrar no Palácio de Cristal, onde os grupos folclóricos irão se apresentar no Palco Koblenz, que também recebe os concursos tradicionais da Bauern. Também estão previstas atividades no Museu Casa do Colono e no Centro da Cidade.

"Quero agradecer também aos artistas petropolitanos que fazem a alegria dessa festa", falou a secretária de Cultura, Diana Iliescu. "A Bauernfest é muito importante para o setor turístico e faz a diferença no desenvolvimento econômico da nossa cidade", comentou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

A banda do 32° Batalhão de Infantaria Leve de Montanha tocou os hinos da Alemanha, Brasil e de Petrópolis na abertura da Bauer. E o presidente do Clube 29 de Junho, Márcio José Haubrich abriu a 35ª Bauernfest.

Durante a solenidade o prefeito Rubens Bomtempo fez homenagens a presidente de honra do Clube 29 de Junho, Emydia Hoelz e a realeza da Bauern.

Autoridades civis e militares, secretários e secretárias municipais participaram da solenidade. "Vamos para maís uma grande Bauernfest", disse o vereador Gil Magno.

Confira a programação do primeiro fim de semana da 35ª Bauernfest no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).