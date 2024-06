Caso foi registrado na 105ª DP - Reprodução/Internet

Publicado 22/06/2024 20:28

Petrópolis - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (21), por tráfico de drogas no Centro, por agentes do Segurança Presente. A equipe estava em patrulhamento na Rua Dr. Hélio Bittencourt, quando teve a atenção voltada para um homem em atitude suspeitam cujo histórico é conhecido dos policiais por crimes como furto e tráfico de drogas na região.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o suspeito estava usando uma tornozeleira eletrônica. Com o indivíduo, os agentes encontraram diversas embalagens com drogas dinheiro e um aparelho celular. O homem foi conduzido à 105ª DP, no Retiro, sendo preso em flagrante.

Denúncias e informações sobre ocorrências na área de atuação do Petrópolis Presente, podem ser feitas por mensagens de texto para o número: (24) 9.9203-5042.