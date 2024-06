Campeonato Municipal de Voleibol Masculino - Foto: Divulgação/LPD

Campeonato Municipal de Voleibol Masculino

Publicado 22/06/2024

Petrópolis - O Campeonato Municipal de Voleibol Masculino de Petrópolis começa neste fim de semana, com organização da Liga Petropolitana de Desportos (LPD). Os jogos serão realizados no domingo (23), no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia. Sete equipes participam da competição: Carangola FC/Itaserra; Cel Veiga/CDBV; EC Rio Preto; EC Vera Cruz/Magé Voleibol; Instituto Bingen/Projeto Vôlei; Laginha FC/Terê Vôlei; e Prefeitura Municipal de Três Rios.

A primeira partida será entre Prefeitura Municipal de Três Rios e EC Rio Preto. Em seguida, o Instituto Bingen/Projeto Vôlei enfrenta o EC Vera Cruz/Magé Voleibol. Depois, é a vez de Carangola FC/Itaserra e Laginha FC/Terê Vôlei estrearem na competição. O quarto jogo é entre Cel Veiga/CDBV e EC Rio Preto. Fechando a primeira rodada, Prefeitura Municipal de Três Rios e Carangola FC/Itaserra.

O campeonato será disputado em três fases. Na inicial, todas as equipes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, com as quatro primeiras se classificando para a fase semifinal. Na semi, o primeiro colocado da fase classificatória enfrenta o quarto, enquanto o segundo joga contra o terceiro colocado. As equipes ganhadoras avançam para a final, enquanto as outras duas disputam o terceiro lugar.

No último ano, o EC Vera Cruz/Magé Voleibol se sagrou campeão do torneio, conquistando o tricampeonato consecutivo da competição, ao derrotar a equipe do EC Cascatinha/Três Rios por 2 sets a 0., com 25 a 18 e 25 a 21.