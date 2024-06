Vencedores foram premiados - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/06/2024 12:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, fez na noite de terça-feira (25), a premiação dos vencedores do concurso de fotografias "Um Olhar Turístico na Minha Cidade", realizado em comemoração ao Dia Nacional do Turismo. A cerimônia ocorreu no palco Koblenz da 35ª Bauernfest, que está sendo realizada no Palácio de Cristal.

Mais de 110 fotografias foram inscritas no concurso, que contemplou três modalidades: Turismo Cultural, Turismo de Natureza, Esportivo e de Aventura e Atividades de Interesse Turístico e Outros Segmentos, recebendo mais de 120 imagens. Puderam participar fotógrafos amadores e profissionais petropolitanos.

A banca do concurso selecionou nove fotografias e os finalista foram os seguintes: Turismo Cultural - 1º lugar – Marco Aurélio de Carvalho / 2º lugar – Claro Ribeiro / 3º lugar – Ana Rute Kutter Batista Lorentz. Turismo de Natureza, Esportivo e de Aventura - 1º lugar – Mariana de Carvalho da Rocha / 2º lugar – Luciano Chrisostomo / 3º lugar – Rômulo de Sá Pereira. Atividades de interesse turístico e outros segmentos - 1º lugar – Daniele Franco Maturana / 2º lugar - Brenda de Paula / 3º lugar – Kayena Brito Souza.

Marco Aurélio de Carvalho, primeiro colocado da modalidade Turismo Cultural com a fotografia “Três atrações turísticas e religiosas da cidade de Petrópolis”, contou que este foi o segundo ano que participou de um concurso fotográfico promovido pela Prefeitura e disse ter ficado muito feliz por sua foto ter sido selecionada para a primeira colocação. “A fotografia para mim é um hobby e é muito bom ganhar um concurso”, destacou.

Já Brenda de Paula, que ficou com a segunda colocação na categoria Atividades de interesse turístico e outros segmentos, participou pela primeira vez de um concurso fotográfico. “Fiquei surpresa em ganhar e adorei os prêmios”, disse.

A 35ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão - tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da festa.