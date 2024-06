Maternidade HAC - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 25/06/2024 21:04

Petrópolis - Entre os anos de 2022 e 2024, a maternidade do Hospital Alcides Carneiro, maior maternidade pública da Região Serrana e referência para todo o Estado, celebrou o nascimento de 5.677 bebês. Desses, 2.884 foram partos cesáreos e 2.793 partos normais. Além de alcançar essa importante marca, o hospital implementou uma série de iniciativas para melhorar o acolhimento das mães e recém-nascidos.

Desde agosto do ano passado, as mães que dão à luz no Hospital Alcides Carneiro têm à disposição o projeto "Minha Primeira Viagem". "Com esse projeto, garantimos um cuidado ainda maior, oferecendo transporte seguro e confortável em uma van zero quilômetro com 15 lugares para que as mães e seus bebês possam voltar para casa", explicou o prefeito Rubens Bomtempo. O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, acrescentou: "Nosso objetivo é humanizar cada vez mais o atendimento, e projetos como o 'Minha Primeira Viagem', 'Minha Primeira Foto' e 'Meu Primeiro Kit' são fundamentais para proporcionar uma experiência acolhedora e segura".

Danielle D’ávila Dourado, mãe da pequena Manuella, é uma das muitas mães que deram à luz na maternidade do Alcides Carneiro e ficou satisfeita com a experiência, elogiando a qualidade do atendimento e a infraestrutura oferecida pela instituição durante sua estadia.

Além dos projetos de acolhimento, também foram renovados enxovais, adquiridos móveis novos e instalamos novas incubadoras na UTI Neonatal. João José Cruz de Paula, presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, destacou os investimentos feitos na maternidade. "Também inauguramos o Banco de Leite, que é uma conquista significativa para a saúde dos recém-nascidos. Essas ações representam nosso compromisso contínuo em oferecer um atendimento de excelência e humanizado".