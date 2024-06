Praça pública do Bingen - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 24/06/2024 15:27

Petrópolis - A tão sonhada praça pública do Bingen foi inaugurada com uma grande festa para a comunidade no fim de semana. O espaço conta com academia da saúde e um parquinho com brinquedos para as crianças. A praça também recebeu iluminação de LED, paisagismo, mobiliário novinho e o plantio de dois ipês.

“São avanços importantes como este que faz com a gente continua na caminhada. Essa foi uma conquista de toda a comunidade e estamos felizes de estar entregando um equipamento tão bonito como este”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, informando que a praça será batizada em homenagem aos colonos alemães.

Além da praça, instalada na Rua Dr. Paulo Hervê, a região do Bingen também recebeu nova sinalização viária, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres. “A região é uma comunidade que impulsionou o desenvolvimento da nossa cidade. A colonização alemã se consolidou nesse bairro”, comentou o vice-prefeito, Paulo Mustrangi.

A líder comunitária Soninha Furtado também participou da inauguração e falou sobre a realização do sonho da comunidade. “Era um sonho e que agora virou realidade. É mais uma conquista para a nossa região”, disse. “É um espaço de lazer para toda a família. É um espaço lindo que estamos felizes de estar entregando para essa comunidade tão especial”, ressaltou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Luciane Bomtempo.

A construção da praça faz parte do programa Nosso Bairro, que leva ações integradas da Prefeitura para as comunidades. “Asfaltamento, nova iluminação de LED e essa praça foram algumas das ações do Nosso Bairro aqui no Bingen”, comentou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja.

O secretário de Esportes, Thiago França e a secretária de Obras, Vyrna Jacomo também participaram da inauguração e ressaltaram a união de várias secretarias para que a entrega do espaço para a comunidade.