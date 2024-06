Barris de óleo foram distribuídos - Foto: Divulgação/PMP

Barris de óleo foram distribuídosFoto: Divulgação/PMP

Publicado 25/06/2024 21:09 | Atualizado 25/06/2024 21:10

Petrópolis - A Prefeitura e a ONG Incluir Petrópolis distribuíram coletores de óleo a comerciantes da 35ª Bauernfest. Todo o óleo acumulado será convertido em moeda solidária e investida em projetos para pessoas com deficiência.

“Estamos proporcionando uma Bauernfest que além de inclusiva irá fomentar nosso turismo e contribuir para o nosso ICMS ecológico” explica o prefeito Rubens Bomtempo.

A coleta do óleo é obrigatória em todas as festas da cidade por lei. Além disso, a coleta regular gera ICMS ecológico para o município. O óleo coletado será encaminhado a uma empresa licenciada e transformado em moeda solidária. Os recursos gerados serão destinados a aquisição de equipamentos de saúde, realização de ações e eventos de esporte, cultura, turismo e lazer para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Neste ano, 19 barracas receberam coletores e serão responsáveis por armazenar o óleo utilizado que será coletado posteriormente pela ONG. “No ano passado tivemos uma excelente arrecadação e estamos confiantes para esse ano. Além dos coletores, estamos disponibilizando um ponto de coleta na barraca da Incluir Petrópolis, dentro da Bauernfest, onde qualquer visitante pode descartar óleo, tampas plásticas e lacres”, comenta Chen Li Chen, fundador da ONG.

Bauernfest para todos e todas

Pensando na inclusão, estão sendo oferecidas duas scooters elétricas para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida até o Palácio de Cristal; e um veículo elétrico para deslocar pessoas da Praça 14 Bis até a entrada da festa. No dia 7 de julho uma ala exclusiva para pessoas com deficiência irá participar do desfile de encerramento da Bauernfest.

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a festa tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho, com horário de funcionamento das terças às quintas de 12h às 22h, sextas e sábados de 10h às 00h e aos domingos de 10h às 22h. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).