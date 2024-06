Nísia Trindade falou no evento - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 25/06/2024 21:13

Petrópolis - Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura entregou duas novas e importantes estruturas ao Hospital Alcides Carneiro: a Unidade de Terapia Oncológica Francisco Roberto Millington, projetada para atender até 1.100 pessoas por mês, e a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera Cleiciane da Silva Laurindo, que abrigará até 18 mulheres em situação de vulnerabilidade social e gravidez de risco. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve presente na cerimônia e visitou as novas instalações ao lado do prefeito Rubens Bomtempo, para acompanhar os investimentos realizados.



Durante a solenidade, a ministra destacou a importância da integração do SUS e o compromisso com a humanização no atendimento aos pacientes. “A oncologia é um grande desafio hoje para todas as sociedades e para o nosso país, mas é um desafio que pode ter uma resposta melhor pelo SUS”, afirmou, ressaltando a necessidade de reduzir o tempo de espera nos atendimentos especializados. Ela elogiou a parceria entre o executivo e o legislativo, que resultou em importantes investimentos na saúde de Petrópolis. “A principal característica da rede pública é fazer a diferença de forma concreta na vida do povo”, concluiu.



O prefeito Rubens Bomtempo ressaltou a importância das novas instalações. “A abertura da unidade de tratamento oncológico representa um avanço significativo para os pacientes de Petrópolis, uma vez que toda a linha de cuidados será oferecida dentro do próprio Hospital Alcides Carneiro. A luta contra o câncer é sempre complexa, e a nova unidade de tratamento vai oferecer mais conforto para quem atravessa esse momento tão complicado. A Casa da Gestante é outra novidade que vai elevar ainda mais a qualidade e a capacidade da maternidade do HAC, proporcionando às gestantes um lar temporário humanizado com o devido acompanhamento médico”.



Unidade de Terapia Oncológica

Equipada com três consultórios, quinze leitos, um centro de infusão de medicamentos e uma farmácia, a nova unidade oferecerá atendimento em oncologia clínica, clínica médica, hematologia e psicologia. A unidade vai proporcionar mais conforto aos pacientes, uma vez que todo o tratamento, desde o diagnóstico até o final do tratamento, poderá ser realizado integralmente no complexo hospitalar do Alcides Carneiro. A estrutura também é uma exigência do Ministério da Saúde para a habilitação das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).



Casa da Gestante

A Casa da Gestante oferecerá acompanhamento assistencial pré-natal e puerperal, orientação sobre amamentação, cuidados com o bebê, hospedagem, alimentação e suporte psicológico e social. O espaço conta com uma ambientação humanizada, consultório ginecológico, posto de enfermagem, camas, berços, cozinha, copa, lavanderia, mobiliário, TV, Wi-Fi e solário com espaço de socialização.



“Este é um dia histórico para a cidade, um verdadeiro marco para a saúde no município,” declarou o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa. “Este espaço, que antes era um depósito de entulhos, agora abrigará sonhos e esperanças dos pacientes oncológicos e das gestantes de Petrópolis.”



“Estas novas estruturas não só expandem nossas capacidades de tratamento, mas também promovem um ambiente acolhedor e dedicado ao bem-estar de nossos pacientes e suas famílias,” afirmou o diretor-presidente do Sehac, João José Cruz de Paula.



A solenidade contou com a presença do chefe de Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares, Chico D’Ângelo, do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, do deputado federal Lindbergh Farias, além de secretários municipais, vereadores e diretores da Unifase e do Centro de Terapia Oncológica (CTO).