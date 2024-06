Xadrez no Jems - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/06/2024 12:28

Petrópolis - A 32ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (Jems) começou nessa quarta-feira (26), com as competições de xadrez. As partidas aconteceram na Escola Municipal Germano Valente e reuniu dezenas de atletas.

“Este ano, o Jems bateu recorde de inscrições. São 38 escolas da rede municipal participando dos jogos, que reúne centenas de alunos e alunas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Além do xadrez, os Jogos contam com partidas de futsal, handebol, vôlei, basquete, futebol de campo, tênis de meses e atletismo. As competições acontecem na Escola Municipal Fábrica do Saber e no Esporte Clube Corrêas.

“O Jems é um momento de interação entre os alunos e alunas da nossa rede. E esse número recorde de inscrições mostra quanto Educação e Esporte estão ligados”, comentou a secretária de Educação, Cecília Pinheiro.

Todas as competições do Jems são para as categorias Sub-13 e Sub-15, ou seja, para alunos e alunas com idades entre 11 e 15 anos. "É mais uma competição tradicional que une Educação e Esporte", frisou o secretário de Esportes, Thiago França.