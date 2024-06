Circula Serra Cine - Foto: Divulgação

Circula Serra CineFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2024 08:33

Petrópolis - Estão abertas até 30 de junho, as inscrições para a mostra Circula Serra Cine, projeto que levará uma mostra itinerante de filmes gratuitos para as praças de Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis, em outubro de 2024. A iniciativa é uma produção da Kaza 8 e realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

Para participar da mostra, as obras audiovisuais precisam ser independentes, com direção e/ou produção fluminense. A meta é selecionar ao menos 80% de filmes da região serrana do Rio de Janeiro, de qualquer gênero, preferencialmente com censura livre, inéditos ou realizados nos últimos anos. “A ideia é democratizar o acesso à cultura e promover a inclusão, valorizando a produção cinematográfica”, ressalta Marco Aureh, coordenador artístico da mostra.

Uma curadoria especializada selecionará seis produções em cada formato: curta-metragem, média-metragem, longa-metragem e videoclipe. As obras premiadas em cada categoria receberão valores em dinheiro: R$4.000,00 para longas-metragens, R$3.000,00 para médias-metragens, R$2.000,00 para curtas-metragens e R$500,00 para videoclipes. Além da premiação, 12 obras receberão recursos para garantir a acessibilidade, como tradução em libras ou audiodescrição, promovendo a inclusão de todos os públicos.

As inscrições para o Circula Serra Cine podem ser realizadas através do link linktr.ee/circulaserracine , até o dia 30 de junho de 2024. As exibições, com direito a pipoca gratuita para o público, acontecerão em outubro de 2024.

O “Circula Serra Cine” visa promover a inclusão e a diversidade, dando voz a comunidades marginalizadas e atendendo um público diverso, incluindo famílias, jovens, idosos, PCDs e trabalhadores locais. Ao levar cinema para regiões periféricas sem salas de cinema ou centros culturais, o projeto valoriza a produção autoral da região, contribuindo para a preservação e promoção do patrimônio cultural local.