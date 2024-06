Barraca Solidária da Bauernfest - Foto: Divulgação/PMP

Barraca Solidária da BauernfestFoto: Divulgação/PMP

Publicado 28/06/2024 15:17

Petrópolis - A 35ª Bauernfest conta com duas barracas solidárias: a Barraca Solidária e a Barraca do Moinho. O lucro delas vai para sete instituições de assistência social que cuidam de crianças e adolescentes da cidade.

“Estamos muito felizes com o sucesso da Bauernfest. É uma festa, uma celebração, um momento de alegria para todos nós. Mas sem perder de vista a nossa preocupação com o próximo, com quem está em último lugar da fila. E essas barracas são prova disso. Uma ação que envolve Prefeitura, CMDCA e sociedade civil para ajudar as crianças que mais precisam de ajuda”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Na Barraca do Moinho, as instituições estão vendendo souvenirs, como broches, chaveiros, chapéus temáticos, canecas e arcos. Já na Barraca Solidária, à direita da entrada principal do Palácio de Cristal, os visitantes podem aproveitar a culinária alemã, seja com doces ou salgados.

As barracas solidárias irão funcionar durante toda a Bauernfest, no mesmo horário da festa.

“É importante que as pessoas participem, passem nas barracas solidárias e levem uma lembrancinha para casa ou um doce ou salgado. Além de comprar um produto de qualidade, a pessoa vai estar ajudando as nossas crianças”, disse a secretária-chefe de Gabinete e presidente do CMDCA, Luciane Bomtempo

Ao todo, sete instituições estão sendo beneficiadas este ano: Apae, Sadias, Associação Renovação de Crianças, Lar Santa Catarina, Centro Educacional São Jorge, Projeto C3 e Associação Renovar.

“Estamos muito felizes. A expectativa para o próximo fim de semana é muito grande, e esse trabalho é de suma importância para que possamos ter recursos extras para os serviços com as crianças”, disse a voluntária da Associação Renovar, Claudete Dias.

Festa vai até o dia 7 de julho

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho. O horário de funcionamento é: de terça a quinta-feira, das 12h às 22h; sextas e sábados, das 10h à 0h; e aos domingos, das 10h às 22h.

A programação da 35ª Bauernfest é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a festa tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.