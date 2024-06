Petrópolis Moto Fest - Foto: Anderson Vieira

Publicado 29/06/2024 08:39

O Petrópolis Moto Fest 2024 vai eleger a "Estrela Moto Fest 2024", um concurso que acontecerá no dia 20 de julho, a partir das 16h, no Parque Municipal de Itaipava. A participação é gratuita e está aberta a mulheres a partir de 18 anos, sem limite máximo de idade. As inscrições podem ser feitas presencialmente na agência Erri Management, em Itaipava, e on-line pelo link disponibilizado na bio do evento no Instagram

O processo seletivo contará com duas fases de seleção e um ensaio antes do evento principal. As seletivas serão realizadas nos dias 29 de junho e 6 de julho, com o ensaio final programado para o dia 13 de julho. Neste último encontro, serão entregues as camisas do concurso, de uso obrigatório durante o evento. Participantes de outras cidades podem enviar fotos e vídeos para as seletivas, mas deverão estar presentes no ensaio para receber as camisas e instruções sobre a passarela e os critérios do concurso.

A avaliação das participantes será baseada em três critérios principais: presença de palco, customização e criatividade. A banca julgadora, composta por cinco jurados, atribuirá notas de 1 a 10 considerando os três quesitos em conjunto. As notas serão somadas para determinar a vencedora, e em caso de empate, os jurados discutirão até chegar a um consenso.

Toda a produção e montagem do look são de responsabilidade das participantes, que devem criar looks predominantemente pretos, podendo incluir detalhes em laranja e metálicos. Os ensaios serão realizados aos sábados na agência Erri Management, que fica na Estrada União e Indústria, 9153 – mesmo local onde estão sendo realizadas as inscrições presenciais.

Além da camisa do concurso, todas as concorrentes receberão um boné e um certificado de participação. A vencedora será contemplada o título de “Estrela Moto Fest 2024” e receberá uma faixa, um troféu, uma estadia em Búzios com direito a acompanhante, entre outros prêmios.