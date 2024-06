Moeda foi lançada no Palácio de Cristal - Foto: Divulgação/PMP

Moeda foi lançada no Palácio de CristalFoto: Divulgação/PMP

Publicado 29/06/2024 08:47

Petrópolis - Na tarde desta sexta (28), o Palácio de Cristal foi palco do lançamento da Medalha do Bicentenário da Imigração Germânica no Brasil confeccionada pela Casa da Moeda. O evento foi organizado pela Prefeitura em parceria com o Clube 29 de Junho e Instituto São Leopoldo.

O lançamento contou a cerimônia de descaracterização de cunho da medalha conduzida pelo representante da Casa da Moeda, Rafael Passos Damiani, e teve as participações do vice-consul da Alemanha no Brasil, Joaquim Schemell, da secretária de Cultura, Diana Iliescu, secretária de Turismo, Silvia Guedon, do secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael Simão, além de Marcio Haubrich, presidente do 29 de Junho, Marcos Carneiro, também do 29 de Junho e do presidente do Instituto São Leopoldo, André Rotta, entre outras autoridades.

A Casa da Moeda entregou um exemplar de medalha para a Prefeitura de Petrópolis, para o vice-consul Joaquim Schemell, para o Clube 29 de Junho e também o Instituto São Leopoldo, que representa a colônia Alemã no Rio Grande do Sul.

A secretária de Turismo Silvia Guedon que quando foi elaborada a ideia de se fazer uma medalha comemorativa, o Clube 29 de Junho envolveu a todos de forma democrática para que o projeto virasse realidade. “Temos muita gratidão em termos participado deste processo e sorte de lançar esta medalha no Palácio de Cristal durante a 35ª Bauernfest que celebra a cultura alemã tão importante para nossa cidade”, destacou.

As medalhas produzidas pela Casa da Moeda eternizam, em metais nobres, elementos importantes do país e de nossa cultura. Desta forma, o Bicentenário entra para esta história. O ato simbólico assegurou a limitação da tiragem da medalha, sendo cunhadas apenas 100 unidades em prata e 400 em bronze afim de valorizar as peças para o mercado de colecionadores.

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a Bauernfest tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.