Bauernfest - Foto: Divulgação/PMP

BauernfestFoto: Divulgação/PMP

Publicado 29/06/2024 09:09

Petrópolis - Petrópolis registrou uma taxa média de ocupação hoteleira no Centro e arredores de 89,63% no primeiro fim de semana da 35ª Bauernfest. Nos distritos, a média foi de 85,32%. Os dados foram apurados pelo Disque Turismo da Prefeitura.

A pesquisa levou em conta a ocupação de 21 a 23 de junho, e a taxa média geral, ou seja, em todo o município, ficou em 87,47%. Estes dados foram coletados em 24 de junho. A ocupação no 1º distrito, ficou maior do que era previsto.

“A prévia da taxa de ocupação hoteleira foi de 82,35% para o primeiro fim de semana da 35ª Bauernfest. A ocupação acima do esperado mostra que estamos conseguindo atrair um público ainda maior para a nossa Bauerfest, fazendo nossa economia girar, e assim, gerando renda para nossa cidade”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



Para este fim de semana (28 a 30 de junho), a prévia da taxa média de ocupação no 1º distrito (Centro e Arredores) está em 87,62%. Estes dados foram coletados no último dia 26 de junho. O DisqueTurismo é ligado à Secretaria de Turismo de Petrópolis.



A 35ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão - tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da festa.