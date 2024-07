Evento realizado no Batalhão Dom Pedro II - Foto: Divulgação/32º BIL Mth

Evento realizado no Batalhão Dom Pedro IIFoto: Divulgação/32º BIL Mth

Publicado 02/07/2024 21:34

Petrópolis - Na noite da última sexta-feira (28), o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (32º BIL Mth) – “Batalhão Dom Pedro II”, realizou a solenidade militar de entrega da Boina Cinza, símbolo da Brigada de Montanha do Exército Brasileiro e a brevetação do militares do contingente de recrutas incorporados em 2024, por terem concluído o Estágio Básico do Combatente de Montanha que, desde a sua criação em 2009, já formaram cerca de 3.974 novos escaladores militares.

A solenidade militar foi presidida pelo General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da 9ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, sediada na cidade do Rio de Janeiro e eterno Comandante do ”Batalhão Dom Pedro II”.

Inicialmente, o Coronel Macedo, Comandante do Batalhão, acompanhado do Major PM Emerson, Subcomandante do 26º BPM, realizou a entrega do Brevê de Montanha aos militares do 32º BIL Mth, da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por terem concluído o Estágio Básico do Combatente de Montanha.

Em seguida, o Gen Bda Mandim, o Coronel Macedo e o Dr José Cláudio, Juiz da Vara da Infância da Juventude e do Idoso, acompanhado dos familiares dos soldados destaques, realizaram a brevetação e a entrega da Boina Cinza ao soldado Igor Menezes de Oliveira, por ter se destacado durante o Estágio Básico do Combatente de Montanha do contingente incorporado no corrente ano e ao soldado Guilherme Mello da Rocha, militar com melhor desempenho no Período de Instrução Individual Básica. Após, os familiares foram convidados para realizarem a entrega da Boina Cinza a todos demais recrutas recém-formados.

Prosseguindo, o Coronel Macedo, dirigiu-se a todos, agradecendo a presença das autoridades e convidados, e fez um agradecimento especial aos familiares dos soldados, pelo apoio incondicional dado aos seus filhos. Parabenizou os militares pela conquista obtida com sacrifício e determinação, da tão sonhado Boina Cinza e do Brevê de Montanha. Destacou, ainda, o trabalho dos oficiais, subtenentes e sargentos, cabos e soldados do efetivo profissional que, com profissionalismo, zelaram pela segurança de todos os militares envolvidos nas instruções ministradas.

Na sequência, o General Mandim, em suas palavras, declarou a emoção de retornar à Unidade que comandou e testemunhar a grande presença da família dos soldados recém-formados, ressaltando a importância e o significado dos militares estarem envergando a Boina Cinza da Brigada de Montanha do Exército Brasileiro. Encerrada a solenidade, ocorreu o desfile vibrante da tropa em continência ao General Mandim, Comandante da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada.

O evento foi prestigiado por cerca de 1.200 pessoas, dentre convidados, familiares e amigos dos soldados e de autoridades civis e militares de Petrópolis.