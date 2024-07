Projeto Conexão Verde - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Projeto Conexão VerdeFoto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 02/07/2024 21:41

Petrópolis - Representantes da Águas do Imperador participaram da inauguração das obras de revitalização da horta e do horto medicinal do Colégio Santa Catarina, em Petrópolis. O espaço ecológico e pedagógico, reformado com o apoio da Águas do Imperador, por meio do Grupo Águas do Brasil, e pela Carl Zeiss Vision, é utilizado para oficinas do Projeto Conexão Verde, realizadas com as cerca de 170 crianças do Colégio Santa Catarina.

O evento contou com a participação de alunos, professores, representantes da prefeitura, do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e patrocinadores. O novo espaço recebeu a bênção do Frei Volney Berkenbrok. As crianças, que são as principais beneficiárias, fizeram uma apresentação durante a solenidade e, ao final, realizaram o plantio de mudas de hortaliças nos novos canteiros. Além do aprendizado técnico sobre cultivo e rega, elas levarão para suas famílias conhecimentos sobre alimentação saudável e sustentabilidade.

“Esta é uma iniciativa que integra as crianças ao meio ambiente e passa mensagens importantes sobre alimentação saudável e sustentabilidade. Para nós, é uma enorme satisfação fazer parte deste projeto”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

A Irmã Dulce Bastos, que dá nome ao horto medicinal e é um dos pilares do projeto, esteve presente na cerimônia e pode expressar toda a alegria de ver o espaço revitalizado.

“Estamos realizando um sonho de muitos e muitos anos, de ter uma horta e um horto medicinal como estes para que possamos continuar o nosso trabalho e o legado deixado pela fundadora da Associação Congregação de Santa Catarina, Madre Regina, que não nos deixa esquecer: nós não somos donos da natureza, somos cuidadores dela”, destacou a irmã Dulce Bastos.

O Colégio Santa Catarina de Petrópolis existe há 127 anos e, há mais de 40, oferece educação infantil integral para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. No local, funciona também a Farmácia Viva, amplamente conhecida na região e onde são vendidos os fitoterápicos produzidos no Colégio Santa Catarina com as plantas do horto medicinal.