Realeza eleita após concursoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 02/07/2024 21:49

Petrópolis - O tradicional concurso da realeza da Festa do Colono Alemão foi destaque da programação da 35ª Bauernfest no domingo (30). As concorrentes aos postos de rainha, princesas e miss participaram da última etapa do concurso e foram coroadas em cerimônia dentro do Palácio de Cristal. A 35ª Edição da Bauernfest vai até o próximo domingo, dia 7 de julho.

Foram eleitas: Rainha - Priscila do Amaral; 1ª Princesa - Giovanna Rufino da Silva; 2ª Princesa - Amanda Kronemberger e Miss Colono Alemão - Anna Laura de Melo Justino.

Este foi o segundo ano que o concurso é realizado ao longo da programação da festa. “O concurso teve quatro etapas, com inscrição, seleção, que é quando a comissão julgadora avalia a documentação das inscritas, seguida da fase de avaliação da desenvoltura das jovens das atividades durante a Bauernfest e a última etapa, que foi no dia concurso, com desfile e as perguntas às candidatas sobre Petrópolis”, explicou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

A rainha eleita da 35ª Bauernfest, Priscila do Amaral, que faz parte do grupo de dança Kaiserstadt, ficou muito feliz por ser a escolhida. Esta foi a terceira vez participa do concurso, e nunca, anteriormente, tinha ficado entre as finalistas: “Eu resolvi fazer minha inscrição bem em cima, acabando o prazo, pois estava um pouco desanimada por conta dos últimos resultados. Mas alguns amigos e familiares me incentivaram. Fiquei muito feliz e surpresa com a vitória”, contou a jovem. Para se preparar, Priscila disse ainda que investiu em um traje novo e estudou bastante sobre a história da colonização germânica em Petrópolis e sobre a fundação da cidade.

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a Bauernfest tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho, com horário de funcionamento das terças às quintas de 12h às 22h, sextas e sábados de 10h às 00h e aos domingos de 10h às 22h. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).