CEI Deise Eloi foi reinaugurado - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 03/07/2024 22:35

Petrópolis - Após o avanço das obras de contenção na região da Chácara Flora, a Prefeitura reabriu o Centro de Educação Infantil (CEI) Deise Eloi Gomes. A unidade passou por reformas que vão garantir um espaço mais seguro, acolhedor e de qualidade para o desenvolvimento dos alunos e alunas.

Com a reforma, o CEI Deise Eloi vai atender cerca de 60 crianças, de zero a três anos, em tempo integral. “Entregar esse CEI novinho, assim como as obras de contenção e a quadra é devolver a esperança e a possibilidade de voltar a sonhar. O Alto da Serra foi o epicentro da catástrofe climática, mas agora é o epicentro da esperança e da reconstrução da cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

“O dinheiro do ICMS está aqui nas escolas, nas obras. Está aqui nas periferias, que é onde está o nosso compromisso. O compromisso com o povo das comunidades”, ressaltou o vice-prefeito, Paulo Mustrangi.

Durante a solenidade de reabertura da unidade, a sobrinha de Deise Eloi, Luciene Simões recebeu flores da gestora do CEI, Kély Cristina Mendes. “É um sonho da minha tia que se torna realidade”, disse a sobrinha. “Esse é um momento muito importante para a comunidade, após a separação drástica estamos comemorando juntos essa vitória”, ressaltou Kély.

Também recebeu homenagem durante a cerimônia, Maria Regina Maroun, esposa de Valdemar Boff, que idealizou a construção do CEI. Maria Regina leu uma mensagem enviada por Boff para o prefeito Rubens Bomtempo, que falava de coragem, louvor e força: “Força para continuar neste caminho de serviço aos mais pobres”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Coruja, o vereador Ronaldo Ramos, secretárias municipais e familiares dos alunos e alunas também participaram da solenidade.