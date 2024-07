Centro de Cultura Raul de Leoni sediará os atendimentos - Foto: Turispetro

Centro de Cultura Raul de Leoni sediará os atendimentosFoto: Turispetro

Publicado 03/07/2024 13:06

Petrópolis - Os beneficiários do Aluguel Social referente às chuvas de 2022 devem ficar atentos. Quem recebe o benefício de forma compartilhada entre município (até R$ 200) e estado (R$ 800) passará por um recadastramento pela Prefeitura. Será de 4 de julho a 18 de setembro. No Centro de Cultura Raul de Leoni, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), no Centro.

A lista com os nomes dos beneficiários está no site da Prefeitura . Lá, junto ao nome do beneficiário, estão o dia e a hora do agendamento. Também está na lista a documentação (veja abaixo) que a pessoa deve levar.

“É um procedimento padrão. Fazemos todo ano. Assim a gente garante o Aluguel Social para quem de fato tem direito a ele. E sempre fazemos isso com muito respeito ao beneficiário. Com esse sistema de agendamento, para evitar filas e longas esperas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O objetivo do recadastramento anual é garantir a lisura do processo, fazer a triagem de quem tem direito ao benefício e evitar qualquer tentativa de burlar os sistemas.

“Preparamos tudo para dar conforto ao beneficiário. A orientação é para que o beneficiário acesse o site, procure o nome na lista e compareça no dia e na hora marcados”, disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.

Documentos necessários (original e cópia)

De todos os membros da família:

* Certidão de nascimento / casamento

* RG

* CPF

* Carteira de Trabalho e/ou comprovante de renda (caso o emprego seja informal, declaração de próprio punho do ganho informal)

No nome do beneficiário:

* Comprovante de residência atual

* Comprovante de residência do imóvel interditado com data da época das chuvas (fevereiro ou março de 2022)

Outros documentos:

* Documento de propriedade ou posse do imóvel interditado (ou declaração de propriedade fornecida pelo Estado)

* Contrato de locação com firma reconhecida, com cópia de RG, CPF e dados bancários do proprietário

* Laudo de interdição atual ou de destruição total do imovel (RO)