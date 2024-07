Vacinação contra a poliomelite - Foto: Divulgação/PMP

Vacinação contra a poliomelite Foto: Divulgação/PMP

Publicado 03/07/2024 22:38

Petrópolis - Petrópolis encerrou a campanha de vacinação contra a poliomielite com um total de 3.989 doses aplicadas. Apesar do término da campanha no último dia 28, a vacina continua disponível nas 15 salas de vacinação do município, mantendo a rotina de imunização.

O prefeito Rubens Bomtempo reforçou a disponibilidade das doses. "Com o fim da campanha, seguimos aplicando as doses de rotina: a VIP aos 2, 4 e 6 meses e a VOP aos 15 meses e aos 4 anos. As vacinas continuam disponíveis para garantir a proteção contra a paralisia infantil", ressalta.

Segundo o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, pais e responsáveis precisam ter bastante atenção à poliomielite e vacinar as crianças. “A poliomielite é uma doença grave e altamente contagiosa que pode causar paralisia permanente. É responsabilidade de todos garantir que todas as crianças estejam protegidas. Continuar com a vacinação de rotina é essencial”, disse.

A chefe da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, Thayene Varella, fez um apelo aos pais e responsáveis. "É fundamental que todos continuem levando suas crianças para vacinar. A poliomielite é uma doença grave, e a vacinação é a melhor forma de proteção", frisa.