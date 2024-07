Motos apreendidas em Corrêas - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 03/07/2024 22:47

Petrópolis - Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Militar e a Polícia Civil foram até o Bairro da Glória, em Corrêas, e apreenderam motocicletas utilizadas para a prática de manobras perigosas nas ruas de Petrópolis em vídeos divulgados na internet. O responsável responderá por incitação ao crime.

A ação ocorreu após o trabalho de inteligência das equipes do 26º BPM para a identificação do infrator e o pedido junto ao Ministério Público para apreensão das motos usadas nas filmagens.



Ele foi encaminhado para a 105º DP para prestar esclarecimentos e, além de responder ao crime previsto no artigo 286 do CP, será autuado pelas infrações de trânsito cometidas, podendo ter o direito de dirigir suspenso e multa de mais de R$ 2.000,00 reais. As motos ficam aprendidas na Polícia Civil para perícia.