Premiação do concurso de poesiaFoto: Divulgação/PMP

Petrópolis - Estudantes das escolas municipais Arnaldo Dyckerhoff, Augusto Pugnaloni e Salvador Kling foram o destaque do tradicional Concurso de Poesia da 35ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão. A premiação aconteceu na noite de quarta-feira (03), no Palácio de Cristal, reunindo mais de 150 pessoas.

Participaram do concurso cerca de 80 poetas, sendo selecionados cerca de 25 finalistas para apresentar seus poemas aos jurados. Doze escolas participaram do evento. “O envolvimento dos nossos estudantes na nossa maior festa, mostra o quanto a Educação e Cultura andam juntos para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, parabenizando os estudantes vencedores do concurso.

O corpo de jurados foi formado pela professora e poetisa Fernanda Forster e pelos poetas acadêmicos da Academia Brasileira de Poesia - Casa de Raul de Leoni, Shirley Vilhena e professor João Carlos Bini. Na edição de 2024, a homenagem foi a Arnaldo Rippel, idealizador do festival, falecido em abril deste ano.

“Foi uma verdadeira festa para a literatura a presença de tantas crianças e jovens, além de seus professores, diretores e responsáveis, unidos a poetas renomados da cidade para mais uma vez homenagear em versos os nossos pioneiros alemães. Esta edição marcou a saudade e gratidão a Arnaldo Rippel e Doris Gelli, dois entusiastas deste evento com quem dividi o palco em mais de 25 edições anteriores. Foi lindo demais!”, comemorou a organizadora do concurso, Catarina Maul.

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a Bauernfest tem o patrocínio do Governo Federal, da Caixa, do Embratur, da Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho, com horário de funcionamento das terças às quintas de 12h às 22h, sextas e sábados de 10h às 00h e aos domingos de 10h às 22h. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).

Confira os vencedores do Concurso de Poesias da Bauernfest:

Categoria infantil:

1º lugar - Igor de Carvalho Rodrigues (E.M. Arnaldo Dyckerhoff)

2º lugar e Melhor Intérprete - Maria Luísa Quimas de Oliveira (E.M. Arnaldo Dyckerhoff)

3º lugar - Caio Miari da Rocha (IPAE)

Categoria juvenil:

1º lugar - Gabriel Alves de Oliveira (E.M. Augusto Pugnaloni)

2º lugar - Luis Otávio da Silva Fernandes (E.M. Augusto Pugnaloni)

3º lugar - Izabella Alves Gaiafa (E.M. Salvador Kling)

Melhor intérprete - Celina de Oliveira Santos Rocha (E.M. Augusto Pugnaloni)

Categoria adultos:

1º lugar - Mirian Leipner

2º e Melhor Intérprete - Luiz Carlos Rodrigues Soares

3º lugar - Felipe Filgueiras Facklam