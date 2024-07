Escola Municipal Taquaril - Foto: Divulgação/PMP

Escola Municipal TaquarilFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/07/2024 17:29 | Atualizado 05/07/2024 18:29

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis entregou à comunidade do distrito da Posse, reformas em quatro escolas: E.M. Antônio José de Lima (Estrada dos Albertos), E.M. Oswaldo da Costa Frias (Comunidade do Querosene), E.M. Beatriz Zaleski (Posse) e E.M. do Taquaril (Taquaril). As unidades receberam diversas melhorias por meio do programa Nosso Bairro, que leva ações integradas da Prefeitura para as comunidades, se tornando espaços mais acolhedores, com acessibilidade e mais seguros.

“Com recursos do ICMS que promovemos o programa Nosso Bairro e garantimos obras em mais de 100 escolas de toda a rede municipal de ensino, entre elas, as unidades escolas aqui da Posse, garantindo mais segurança, qualidade e conforto não apenas para as nossas crianças e adolescentes, mas também para todas as equipes que atuam nas nossas escolas e centros de Educação Infantil”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As quatro escolas receberam diversas intervenções como pinturas; rampa de acessibilidade; horta; novas salas de aula, cozinha e refeitório; parquinhos, instalação de câmeras de segurança; reforma dos telhados entre outras. “Todas essas intervenções foram feitas com o ICMS a mais que a cidade vinha recebendo. Dinheiro gasto com educação, saúde e obras de recuperação da cidade”, ressaltou o vice-prefeito Paulo Mustrangi.

A entregas das obras nas escolas foram recebidas com festa pelas comunidades, que contou com a presença dos familiares dos alunos e alunas, secretários municipais e dos vereadores Ronaldo Ramos e Júnior Paixão. “Essas escolas tem uma relação de identidade com as comunidades e que nos governos anteriores tentaram fechar. Escola é lugar de criança e estamos entregando unidades que são referência na nossa rede”, comentou Ronaldo Ramos. “Todos esses investimentos mostram o cuidado com a educação não apenas na estrutura, mas também na raiz com a formação das diretoras que foram para Sobral, cidade referência em educação pública do país”, frisou Júnior Paixão.

A chefe do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, Monique Priori, que representou a secretária de Educação, Cecília Pinheiro, nas entregas, falou sobre a valorização das escolas resultando em índices positivos nas avaliações de ensino. “Todos esses investimentos estão gerando resultados positivos também na parte pedagógica, com os nossos alunos e alunas se destacando nas avaliações. São escolas que tem identidade e estão trabalhando a equidade”, ressaltou Monique.