Central de Regulação do SAMU - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 05/07/2024 18:33

Petrópolis - Desde a última segunda-feira (01), a gestão da Central de Regulação de Urgência do SAMU, em Petrópolis, está sendo realizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana - CIS SERRA. A implantação do consórcio representa uma importante mudança na gestão da saúde pública da cidade, visando melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de emergência.

A Central de Regulação de Urgência do SAMU em Petrópolis funciona desde 2013, atendendo diversos municípios da Região Serrana. No entanto, segundo o prefeito Rubens Bomtempo, todos os custos eram suportados exclusivamente por Petrópolis. “Agora, com a transição para a gestão pelo CIS-Serra, os gastos serão compartilhados entre os municípios participantes, representando uma economia significativa para Petrópolis”, detalha o prefeito, garantindo que a mudança na gestão não afetará a eficiência e a qualidade dos serviços do SAMU.

O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, explica que o serviço continuará funcionando plenamente para atender às emergências da população e com a mesma eficiência. “A diferença agora é que haverá um sistema de gestão mais organizado. Os funcionários anteriormente contratados via Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), terão seus contratos formalizados, garantindo mais estabilidade e direitos trabalhistas. Ou seja, além de estarmos promovendo uma economia financeira significativa para o município, estamos regularizando a situação dos funcionários que trabalhavam sob este regime”, afirma Ricardo Patuléa.