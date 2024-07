Aprovados no concurso da CPTrasn - Foto: Divulgação/PMP

06/07/2024

Petrópolis - A primeira convocação dos aprovados no concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) aconteceu nesta quinta-feira (04). A recepção de boas-vindas foi realizada na sede da Companhia e contou com a presença do prefeito Rubens Bomtempo.

“Com essa decisão do ministro Luís Roberto Barroso sobre o ICMS, conseguimos fazer essa primeira convocação do concurso público da CPTrans. Temos que ter responsabilidade neste momento, porque foi uma vitória parcial e a luta para que as riquezas produzidas na nossa cidade – pela GE Celma - sejam mantidas aqui e não sejam divididas para outros municípios”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Neste primeiro momento foram convocados 10 agentes de trânsito (vagas das cotas de ampla concorrência). “Vamos iniciar agora o processo de contratação para que esses profissionais possam iniciar o curso obrigatório de agente de trânsito. Após essas etapas, eles estarão aptos a atuarem nas ruas e fazerem esse trabalho importante de organizar o trânsito da nossa cidade”, explicou o presidente da CPTrans, Diogo Esteves.