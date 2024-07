Refeitório foi completamente reformado - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 06/07/2024 13:31

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis finalizou, nesta terça-feira (2), duas grandes reformas no Hospital Alcides Carneiro (HAC): a renovação completa da cozinha e do refeitório, e a revitalização da recepção do Posto de Urgência (PU). As obras na área de nutrição incluíram a substituição do piso, a recuperação do teto e das paredes, além da instalação de novos equipamentos. Já a entrada do Posto de Urgência recebeu nova pintura, revisão completa das redes elétrica e hidráulica, instalação de rede Wi-Fi de alta velocidade, câmeras de segurança, novos computadores, móveis e equipamentos, além de nova iluminação e ambientação mais acolhedoras.

"Quando chegamos aqui, encontramos uma situação muito triste. A cozinha e o refeitório estavam em condições muito precárias, com paredes e teto mofados, piso deteriorado e muitos equipamentos danificados. Com muita coragem e empenho, conseguimos transformar esses espaços em ambientes seguros e confortáveis, atendendo rigorosamente às normas sanitárias, beneficiando diretamente mais de 800 pessoas que são atendidas aqui diariamente, além dos profissionais que atuam no setor", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, destacou outras áreas revitalizadas: "Além da cozinha e refeitório, áreas como estoque, lactário e vestiário também foram revitalizados. O revestimento de paredes e pisos foi completamente renovado, utilizando novos materiais de alta qualidade. As infraestruturas elétrica e hidráulica foram revisadas, garantindo mais segurança e eficiência."

O diretor-presidente do Sehac, João José Cruz de Paula, enfatizou o impacto positivo das melhorias: "Essas melhorias são parte de um projeto contínuo de revitalização iniciado pela Prefeitura em dezembro de 2021. Em breve, concluiremos também as reformas dos quartos das clínicas e dos solários, priorizando o conforto e bem-estar."